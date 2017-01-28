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Нетаньяху поддержал Трампа в строительстве стены на американо-мексиканской границе
Премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху поддержал президента США Дональда Трампа в возведении стены на американо-мексиканской границе. Об этом глава правительства написал в своем твиттере.
Он отметил, что строительство стены может помочь в борьбе с нелегальной иммиграцией.
"Президент Трамп прав. Я построил стену на южной границе Израиля. Это остановило нелегальную иммиграцию. Серьезный успех. Отличная идея", - написал Нетаньяху.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани на фоне указов президента США Дональда Трампа о беженцах и строительстве стены на границе с Мексикой заявил, что "не время строить стены".
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