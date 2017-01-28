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Авиакомпания KLM не пустила на борт семерых пассажиров из-за указов Трампа
Сотрудники голландской авиакомпании KLM не пустили к полету семерых пассажиров различных рейсов из-за временного запрета на въезд в США граждан семи мусульманских стран, передает агентство Рейтер.
"У нас было семь пассажиров по всему миру, которым мы были вынуждены сообщить, что не видим смысла перевозить их в США. Еще не совсем ясно, кого касается это запрет", — заявила представитель авиакомпании Манел Врейенхук.
Компания не уточнила гражданство пассажиров и маршруты их следования.
Ранее сообщалось, что пять граждан Ирака и один представитель Йемена не были допущены в субботу к полету по маршруту Каир-Нью-Йорк из-за указа президента США Дональда Трампа временно запретить въезд в страну представителям ряда арабских стран. По данным египетских СМИ, иракцы и йеменец не были допущены к полету рейсом египетской авиакомпании EgyptAir.
Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
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