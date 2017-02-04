СМИ: Погранслужба США пересматривает правила перевозок после решения федерального судьи

Бюро таможенного и пограничного контроля США будет считать действительными визы граждан семи стран, перечисленных в миграционном указе президента Дональда Трампа , в связи с решением федерального судьи в Сиэтле, который приостановил исполнение запрета. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, авиакомпании, которые были уведомлены об изменениях погранслужбой, начнут убирать со своих сайтов предупреждения о временных ограничениях для граждан стран, перечисленных в указе.

Ранее федеральный судья Джеймс Робарт временно остановил исполнение миграционного указа Трампа.

Согласно указу, подписанному Трампом 27 января, в США временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в стране приостановлен приём беженцев.