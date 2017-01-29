В городах США проходят многотысячные акции протеста против указа Трампа

Многотысячные акции протеста против указа о беженцах проходят в воскресенье в городах США.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

По информации издания New York Times, акции проходили, проходят или пройдут на площадях и в у аэропортов в Бостоне, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Хьюстоне, Детройте, Лос-Анджелесе и Атланте.

В Вашингтоне тысячи протестующих пришли в сквер Лафаетт у Белого дома и скандируют лозунги с требованием отменить указ и разрешить беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки просить убежища в США. Собравшиеся обвиняют Трампа в ксенофобии и исламофобии, а также в целом в посягательстве на основы демократии в США, которую они называют "нацией мигрантов".

Информации о серьезных столкновениях или происшествиях во время акций протеста пока не поступало.