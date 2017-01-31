Трамп недоволен и.о. генпрокурора, которая отказалась защищать его указ

Президент США Дональд Трамп выразил в понедельник недовольство исполняющей обязанности генпрокурора (главы министерства юстиции) Салли Йейтс.

По словам президента, Йейтс занимает должность из-за обструкции демократов в сенате, которые не утверждают кандидатуру министра нового кабинета.

"Демократы задерживают моих кандидатов на посты в кабинете по чисто политическим причинам. Они ничего не делают, только занимаются обструкцией. Теперь у нас обамовский ГП (генпрокурор — ред.)" — написал Трамп.

При этом президент США пока что не говорил об увольнении Йейтс, хотя у него есть на это право. Если министерство останется без руководства, это может затруднить его работу.

Исполняющая обязанности генпрокурора США, назначенец экс-президента Барака Обамы Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде исполнительный указ президента Трампа по иммиграции. "На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен", — написала Йейтс в меморандуме служащим министерства.

Йейтс временно возглавляет минюст до утверждения кандидата республиканского президента. Иски против указа поданы в штатах Вашингтон, Виргиния, Калифорния, Нью-Йорк и Массачусетс.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.