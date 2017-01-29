Суд разрешил прибывшим из мусульманских стран остаться в США вопреки указу Трампа

Федеральный окружной суд в нью-йоркском районе Бруклин разрешил лицам, прибывшим в США из ряда мусульманских стран и имеющим действительные визы, временно остаться на американской территории вопреки указу президента об ужесточении миграционного законодательства. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в США для лиц из ряда мусульманских стран. После этого десятки человек, прибывших в США 27 и 28 января, были задержаны в аэропортах. В их защиту выступил Американский союз защиты гражданских свобод.

Правозащитники, в частности, подали судебный иск с требованием освободить задержанных. Представители организации заявили, что разрешение остаться на время в США получили от 100 до 200 человек, официально это пока не подтверждается.