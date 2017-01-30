Канада предоставит людям временное убежище в связи с указом Трампа

Канада даст временный вид на жительство всем лицам, которым из-за указа американского президента Дональда Трампа , ограничивающего иммиграцию, будет закрыт въезд в США. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил на пресс-конференции министр по делам иммиграции Канады Ахмед Хуссен, он не знает, сколько человек получит такое право, однако, по его словам, лишь небольшому числу пассажиров, пытающихся вылететь в США из Канады, было отказано в посадке.

Канадское правительство, возглавляемое премьер-министром Джастином Трюдо , представителем Либеральной партии, пока воздерживается от критики США. Однако Канада подчеркивает, что открыта для беженцев. Однако ряд политиков уже осудили запрет Трампа.

Действие указа Трампа, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет об Иране, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане.

Указ уже привел к тому, что с некоторых рейсов, вылетавших в США, были сняты граждане государств, попавших в список, несмотря на то, что у них имелись американские визы.

Решение администрации США вызвало резкую критику в его стране и других государствах.

Трамп, комментируя свое решение, заявил, что его мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты меры в политике безопасности в течение 90 дней.