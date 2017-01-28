Обнародована причина смерти первого главы ЛНР

Первый Глава ЛНР Валерий Болотов умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на агентство «Новостной фронт»

Информацию о причине смерти подтвердили близкие, получившие официальную справку о смерти.

«Получены официальные документы, справка. Причина смерти «острая сердечная недостаточность», — сообщили они. Первый глава ЛНР Валерий Болотов умер накануне в своей квартире в Москве.

Он прошел путь от командира до главы республики. Летом 2014 года Болотов ушел в отставку после ранения.