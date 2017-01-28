В Калифорнии официально стартовала компания по отделению от США

Сбор подписей за выход Калифорнии из состава США начался на территории штата. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Los Angeles Times

Процедура уже получила название Calexit. Сторонникам отделения необходимо в течение 180 дней собрать подписи 8% населения штата – это около 600 тысяч человек. После этого осенью 2018 года жители сначала проголосуют за отмену параграфов местной конституции, объявляющей Калифорнию частью США. Если победят сепаратисты, весной 2019 состоится непосредственный референдум о выходе штата. Для отделения необходимо набрать 55% голосов.