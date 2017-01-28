Раскрыта тайна первой цивилизации Земли

Археологам удалось выяснить, за счет чего знаменитая Индская цивилизация просуществовала несколько тысячелетий и как она смогла приспособиться к затяжным засухам в долине Инда, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на РИА «Новости» . Исследование опубликовано в журнале Current Anthropology.

«Выживание большинства древних цивилизаций зависело от одного критически важного фактора – доступа к воде. Изучение того, как ее представители распоряжались водой и использовали ее, помогает понять, как человечество приспосабливается к новым ситуациям и почему многие люди продолжают вести натуральное хозяйство, даже если в этом нет необходимости», — отметил Кэмерон Петри из Кембриджского университета.

Чтобы понять, как выжила древняя цивилизация, исследователи провели раскопки у берегов пересохшего озера Котла-Дахар, возле которого располагался крупнейший мегаполис Индской цивилизации – город Ракхигари. Ученым удалось обнаружить следы необычной системы возделывания сельскохозяйственных культур, свидетельствовавшей о том, что местные жители одновременно выращивали сразу несколько видов злаков и овощей. Подобным образом жители Ракхигари и его пригородов защищались от последствий засух. Проанализировав совокупность данных о климате и земледелии в древнем Индостане, ученые заметили одну общую черту, характерную для всех городов и общин цивилизации, – все они располагались в климатических зонах, где сезоны дождей в летний и зимний сезоны пересекались. Благодаря этому удавалось безболезненно переносить периодические засухи, ведь неудачный летний урожай компенсировался более удачным урожаем зимней культуры. Эта тактика, как показывают отложения на дне озера Котла-Дахар, работала примерно до 2200 года до нашей эры, когда муссоны внезапно и надолго ослабли.

Индская (Хараппская) цивилизация — одна из трех наиболее древних цивилизаций, наряду с древнеегипетской и шумерской. Она возникла около пяти тысяч лет назад в долине реки Инд, на границе между современными Индией и Пакистаном, достигла расцвета в 2200-х годах до нашей эры.