В Госдепе изучают решение суда в Сиэтле о приостановке указа Трампа

Госдепартамент США выясняет, как решение федерального судьи в Сиэтле повлияет на деятельность ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Мы тесно работаем с Министерством внутренней безопасности и командой собственных юристов, чтобы выяснить, как это (решение суда) влияет на наши операции», — приводит слова сотрудника пресс-службы ТАСС.

Он добавил, что ведомство уведомит о любых изменениях, касающихся граждан, направляющихся в США из других стран.

Ранее в Белом доме сообщили, что Минюст США опротестует решение федерального судьи, приостановившего действие указа президента США Дональда Трампа.

Согласно указу, подписанному Трампом 27 января, в США временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана.