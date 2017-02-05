Трамп вновь прокомментировал решение судьи приостановить действие указа о мигрантах

Президент США Дональд Трамп вновь прокомментировал решение федерального судьи в Сиэтле о приостановке действия миграционного указа.

«Куда катится наша страна, если судья может остановить указ о запрете на въезд и любой человек, даже с плохими намерениями, может проникнуть в США?» — написал Трамп в своём Twitter.

Согласно указу, подписанному Трампом 27 января, в США временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в стране приостановлен приём беженцев. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие указа.

Президент США Дональд Трамп, комментируя данное решение судьи, назвал его смехотворным и заявил, что оно будет оспорено.