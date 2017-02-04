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В США суд временно приостановил выполнение иммиграционного указа Трампа
Фото: © AP Photo/Kathy Willens
Федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
По его данным, федеральный судья выдал временное запретительное постановление на выполнение президентского указа, согласно которому США должны на 90 дней приостановить въезд в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением. Как отмечается, судебное предписание действует в масштабах всей страны.
Иск, направленный на отмену положений исполнительных указов президента США об ужесточении иммиграционного контроля, подала ранее в федеральный суд Сиэтла генеральная прокуратура штата Вашингтон. Как отмечал генпрокурор штата Боб Фергюсон, он добивается того, чтобы суд признал данные указы неконституционными. К иску впоследствии присоединились власти штата Миннесота.
На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии был прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
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