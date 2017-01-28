Дональд Трамп подписал указ о «великой перестройке» американской армии

Президент США подписал указ о «великой перестройке» вооруженных сил США. «Новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новые полезные элементы униформы для мужчин и женщин»,— цитирует Дональда Трампа телекомпания NBC. «Наша военная мощь не должна подвергаться ничьему сомнению, но, тем не менее, наша цель — мир»,— подчеркнул президент, выступая в Пентагоне на церемонии назначения Джеймса Мэттиса министром обороны.

Кроме того, господин Трамп подписал указ о новых правилах допуска беженцев на территорию США. Согласно документу, будут «совершенно отвергаться» запросы на получение визы для граждан «зараженных терроризмом» стран. «Мы будем держать радикальных исламских террористов за пределами США»,— подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее господин Трамп пообещал предоставлять сирийским христианам приоритет при рассмотрении заявок на получение статуса беженца. Он подчеркнул, что они больше адептов других конфессий страдают от террористов. Исламисты, по словам президента США, «всем там сносили голову с плеч, но больше всего христианам». «Я думаю, что это было очень нечестно,— подчеркнул американский лидер.— Так что мы им поможем».