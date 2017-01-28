Президент Мексики направит $47,5 млн на защиту мексиканских мигрантов в США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето принял решение направить дополнительно 1 миллиард песо (примерно 47,5 миллионов долларов) на мероприятия по защите мексиканских мигрантов в США в условиях ужесточения отношений двух стран, сообщил в пятницу глава сената Мексики Пабло Эскудеро.

"Президент дал указания министру финансов направить 1 миллиард песо на консульскую помощь, защиту наших мигрантов, также он сказал, что, если понадобится больше средств, они будут выделены", — заявил Эскудеро после встречи сенаторов с Пеньей Ньето в его официальной резиденции. Основной темой беседы были консультации по возможным действиям Мексики в условиях обострения отношений с США после прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа

Скорее всего, эти средства будут выделены из сэкономленных за счет отказа от строительства нового здания Национального избирательного института, пояснил сенатор. Экономия от этого решения составила чуть более 1 миллиарда песо.

По словам главы сената, парламентарии намерены теперь плотно работать с МИД Мексики. "Он (президент) попросил, чтобы в палате депутатов и сенате были созданы группы законодателей, которые могли бы действовать совместно с исполнительной властью в выработке государственной политики и конкретных мер, чтобы определить, куда нам двигаться", – сказал Эскудеро.

Отношения давних партнеров США и Мексики обострились после прихода к власти Трампа, известного своей антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность он отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать. В итоге планировавшаяся на 31 января встреча двух президентов была отменена.