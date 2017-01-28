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Глава Пентагона в месячный срок представит Трампу отчет о готовности ВС США
Фото: © Flickr/ U.S. Army/Pablo N. Piedra
Пентагон в месячный срок подготовит отчет о готовности вооруженных сил США, свидетельствует текст подписанного в пятницу президентом Дональдом Трампом меморандума.
"Министр обороны должен в 30-дневный срок подготовить анализ готовности (вооруженных сил), в частности в отношении условий пребывания и подготовки, состояния оборудования, боеприпасов, (процесса) модернизации и инфраструктуры", — говорится в распространенном Белым домом тексте документа.
В отчете, который должен быть представлен президенту, должны содержаться рекомендации, которые могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного года и которые "необходимы для улучшения готовности".
В пятницу был приведен к присяге новый министр обороны США Джеймс Мэттис. Для проведения церемонии и подписания меморандума и указа Пентагон посетил Дональд Трамп.
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