Глава Пентагона в месячный срок представит Трампу отчет о готовности ВС США

Пентагон в месячный срок подготовит отчет о готовности вооруженных сил США, свидетельствует текст подписанного в пятницу президентом Дональдом Трампом меморандума.

"Министр обороны должен в 30-дневный срок подготовить анализ готовности (вооруженных сил), в частности в отношении условий пребывания и подготовки, состояния оборудования, боеприпасов, (процесса) модернизации и инфраструктуры", — говорится в распространенном Белым домом тексте документа.

В отчете, который должен быть представлен президенту, должны содержаться рекомендации, которые могут быть реализованы в рамках текущего бюджетного года и которые "необходимы для улучшения готовности".