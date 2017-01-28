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Маккейн пригрозил Трампу продлить санкции против России через сенат
Сенатор конгресса США Джон Маккейн предостерег президента Дональда Трампа от снятия санкций против России и выразил надежду, что новая администрация не сделает этого, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на издание Epoch Times.
Конгрессмен также заявил, что в случае, если Трамп «не услышит его предостережений, он со своими коллегами продлит санкции через сенат». Слухи и «спекуляции» о том, что Трамп откажется от антироссийских санкций, появляются регулярно, отмечает издание.
«Я надеюсь, что ради национальной безопасности Америки и наших союзников президент Трамп положит конец этим спекуляциям и откажется от этого безрассудного курса. Если он не сделает этого, я буду работать со своими коллегами над законодательным закреплением санкций против России», — подчеркнул Маккейн.
По мнению Маккейна, партнерские отношения США и России вряд ли возможны, так как в Москве в них не заинтересованы. «Каждый из последних трех президентов питал большие надежды на выстраивание партнерских отношений с российским правительством. Все эти попытки оказались неудачными не из-за отсутствия доброй воли и усилий со стороны США, а потому что Путин хочет быть нашим врагом», — добавил политик.
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