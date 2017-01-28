Маккейн пригрозил Трампу продлить санкции против России через сенат

Конгрессмен также заявил, что в случае, если Трамп «не услышит его предостережений, он со своими коллегами продлит санкции через сенат». Слухи и «спекуляции» о том, что Трамп откажется от антироссийских санкций, появляются регулярно, отмечает издание.

«Я надеюсь, что ради национальной безопасности Америки и наших союзников президент Трамп положит конец этим спекуляциям и откажется от этого безрассудного курса. Если он не сделает этого, я буду работать со своими коллегами над законодательным закреплением санкций против России», — подчеркнул Маккейн.