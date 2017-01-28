Представители Башара Асада опровергли слухи о его болезни

В администрации сирийского лидера Башара Асада опровергли слухи о его пошатнувшемся здоровье. Сообщения о болезни представители президента САР назвали попыткой выдать желаемое за действительное.

«Несколько дней назад некоторые СМИ начали распространять слухи о здоровье президента Асада. Некоторые продолжают это делать и сейчас. Источники слухов о здоровье президента Асада известны. Это просто рассуждения, похожие на вымышленные желания тех, кто их распространил», — говорится в размещенном в Twitter сообщении пресс-службы.

Канцелярия руководителя САР заявила, что у сирийского народа выработан иммунитет к «лживым измышлениям».

«Эта ложь, существующая только в воображении и преследующая цель поднять упавший моральный дух не может вызывать ничего, кроме презрения и насмешек», — говорится в заявлении.

Слухами о госпитализации Асада на днях заполнились страницы некоторых СМИ. Первым стало сообщение телеканала Al Arabiya о том, что сирийский лидер был отравлен подложенным в пищу ядом. Эта информация была получена с правительственных сайтов, куда ее, как позже выяснилось, залили хакеры. По одним данным, президент Сирии оказался в больнице «Аш-Шами» в Дамаске, по другой информации Асад отправился в Бейрут и находится в госпитале при американском университете.