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Рамблер/новости

Трамп провел телефонный разговор с Меркель

Трамп провел телефонный разговор с Меркель
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Президент США Дональд Трамп провел сегодня телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Предметом обсуждения, возможно, стали Россия и Украина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
Пресс-секретарь отметил, что сегодня у шефа выдался сложный день – помимо Меркель пришлось пообщаться еще и с лидерами других государств.
«Президент США разговаривает по телефону с немецким канцлером Меркель в Овальном кабинете. Один из пяти сегодняшних телефонных разговоров с главами правительств», - написал Спайсер, опубликовав фото Трампа, сидящего за столом и общающегося по телефону.
Ранее СМИ сообщали, что предметом разговора Трампа и Меркель должны стать Россия и Украина.
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