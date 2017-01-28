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Трамп провел телефонный разговор с Меркель
Президент США Дональд Трамп провел сегодня телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Предметом обсуждения, возможно, стали Россия и Украина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.
Пресс-секретарь отметил, что сегодня у шефа выдался сложный день – помимо Меркель пришлось пообщаться еще и с лидерами других государств.
«Президент США разговаривает по телефону с немецким канцлером Меркель в Овальном кабинете. Один из пяти сегодняшних телефонных разговоров с главами правительств», - написал Спайсер, опубликовав фото Трампа, сидящего за столом и общающегося по телефону.
.@POTUS speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0— Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.
Ранее СМИ сообщали, что предметом разговора Трампа и Меркель должны стать Россия и Украина.
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