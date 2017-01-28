Трамп провел телефонный разговор с Меркель

Пресс-секретарь отметил, что сегодня у шефа выдался сложный день – помимо Меркель пришлось пообщаться еще и с лидерами других государств.

«Президент США разговаривает по телефону с немецким канцлером Меркель в Овальном кабинете. Один из пяти сегодняшних телефонных разговоров с главами правительств», - написал Спайсер, опубликовав фото Трампа, сидящего за столом и общающегося по телефону.

.@POTUS speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0 — Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

Ранее СМИ сообщали, что предметом разговора Трампа и Меркель должны стать Россия и Украина.