Маккейн пообещал затруднить Трампу процесс снятия санкций с России

Помешать отмене антироссийские санкции президенту США Дональду Трамп пообещал сенатор Джон Маккейн . С таким заявление политик выступил в связи заявлением представителей администрации Трампа о подготовке отмены санкций в отношении Москвы в рамках «улучшения отношений». Слова сенатора передают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Reuters

«Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России», — заявил Маккейн.

Сенатор известен своей непримиримой позицией по отношению к России, также «ястреб» внешней политики США неоднократно выступал за усиление ограничительных мер против России. О том, что вопрос об отмене антироссийских санкций прорабатывается американскими властями, заявила советник президента США Кэллиэнн Конуэй. В Кремле ответили, что не знаю ничего о планах Трампа. В ходе предвыборной программы республиканец не раз заявлял, что приложит все усилия для нормализации отношений с Москвой, так как хорошие отношения между Россией и США, по мнению Трампа, «выгодны обеим сторонам».