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Маккейн пообещал затруднить Трампу процесс снятия санкций с России
Фото: AP Photo/ J. Scott Applewhite
Помешать отмене антироссийские санкции президенту США Дональду Трамп пообещал сенатор Джон Маккейн. С таким заявление политик выступил в связи заявлением представителей администрации Трампа о подготовке отмены санкций в отношении Москвы в рамках «улучшения отношений». Слова сенатора передают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Reuters.
«Если он это сделает, я буду работать со своими коллегами, чтобы не допустить отмену санкций против России», — заявил Маккейн.
Сенатор известен своей непримиримой позицией по отношению к России, также «ястреб» внешней политики США неоднократно выступал за усиление ограничительных мер против России. О том, что вопрос об отмене антироссийских санкций прорабатывается американскими властями, заявила советник президента США Кэллиэнн Конуэй. В Кремле ответили, что не знаю ничего о планах Трампа. В ходе предвыборной программы республиканец не раз заявлял, что приложит все усилия для нормализации отношений с Москвой, так как хорошие отношения между Россией и США, по мнению Трампа, «выгодны обеим сторонам».
28 января российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проведут телефонные переговоры, в рамках которых обсудят пути уничтожения радикального исламского терроризма. С таким сообщением 27 января выступила советник американского главы Келлианн Конуэй. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стороны обменяются мнениями по основным параметрам двусторонних отношений. Также, по словам представителя Кремля, Путин поздравит Дональда Трампа со вступлением в должность главы США. Миллиардер Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.
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