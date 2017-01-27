ВМС Украины обвинили Россию в обстреле судна

С обвинением в обстреле украинского судна российскими военными выступили в военно-морских силах Украины (ВМС). Сообщение было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в Facebook

«В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, без доказательств и обоснований, у нас есть что показать читателям — следы от снайперских пуль на рубце водолазного судна «Почаев», — заявили в ведомстве.