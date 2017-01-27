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ВМС Украины обвинили Россию в обстреле судна
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
С обвинением в обстреле украинского судна российскими военными выступили в военно-морских силах Украины (ВМС). Сообщение было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в Facebook.
«В отличие от голословных заявлений российских чиновников, как правило, без доказательств и обоснований, у нас есть что показать читателям — следы от снайперских пуль на рубце водолазного судна «Почаев», — заявили в ведомстве.
Кроме того, в сообщении также говорится о том, что недавно в ряде СМИ была опубликована информация об обстреле с судна «Почаев» российской буровой платформы «Таврида», принадлежащей «Черноморнефтегазу». Об инциденте впервые сообщили 22 января в ФСБ. Как отмечалось, инцидент произошел 31 марта 2016 года.
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