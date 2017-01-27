Маре Багдасарян поставили диагноз «эпилепсия»

Участнице нелегальных гонок Маре Багдасарян врачи поставили диагноз «эпилепсия». С таким заявлением выступил отец стритрейсерши Эльмар Багдасарян, однако добавил, что сам считает этот диагноз ошибкой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE

Кроме того, мужчина заявил, что его дочь попадает в неприятные ситуации из-за плохого влияния ее друзей. Также Эльмар Багдасарян добавил, что после выхода дочери из спецприемника усилит за ней контроль.

«Усилю контроль, он был, конечно, но я не могу привязать её к себе, всё-таки ей уже 23 года. В понедельник она должна выйти на работу (обязательные работы, назначенные виновной судом – прим. Рамблер/новости), буду отвозить Мару и забирать», - заявил Багдасарян.

По словам Эльмара Багдасарян, занимающегося бизнесом, скандал вокруг его дочери влияет на его личные дела, так как ему приходится заниматься воспитанием дочери.