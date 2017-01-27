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Маре Багдасарян поставили диагноз «эпилепсия»
Фото: vk.com/Мара Багдасарян
Участнице нелегальных гонок Маре Багдасарян врачи поставили диагноз «эпилепсия». С таким заявлением выступил отец стритрейсерши Эльмар Багдасарян, однако добавил, что сам считает этот диагноз ошибкой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE.
Кроме того, мужчина заявил, что его дочь попадает в неприятные ситуации из-за плохого влияния ее друзей. Также Эльмар Багдасарян добавил, что после выхода дочери из спецприемника усилит за ней контроль.
«Усилю контроль, он был, конечно, но я не могу привязать её к себе, всё-таки ей уже 23 года. В понедельник она должна выйти на работу (обязательные работы, назначенные виновной судом – прим. Рамблер/новости), буду отвозить Мару и забирать», - заявил Багдасарян.
По словам Эльмара Багдасарян, занимающегося бизнесом, скандал вокруг его дочери влияет на его личные дела, так как ему приходится заниматься воспитанием дочери.
12 января суд приговорил Мару Багдасарян к 15 суткам административного ареста в связи с тем, что девушка пропускала обязательные работы. 27 января срок ареста истекает и девушка выходит на свободу. Всего Маре Багдасарян предстоит отработать 600 часов обязательных работ, также суд обязал девушку выплатить 183 тысячи рублей штрафов. В декабре 2016 года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Мары Багдасарян.
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