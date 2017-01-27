Главные события пятницы

Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят по телефону вопросы по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

В пятницу, 27 января, Госдума в третьем чтении приняла закон о декриминализации побоев в семье. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

Администрация Трампа подготовила приказ об отмене санкций против России

Сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в Twitter сообщил, что президент США Дональд Трамп готов подписать документ о снятии санкций с России, сообщают Рамблер/новости.

Дачи, бани и заборы могут обложить тройным налогом

Замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков рассказал, что местные власти готовят поправки в федеральный закон, которые увеличат земельный налог на участки с незарегистрированными строениями. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».

Россияне посчитали приемлемый размер пенсии

В качестве наиболее приемлемого размера пенсии большинство опрошенных россиян (36,5%) назвали сумму в 20-30 тыс. руб., сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».

Штайнмайер ушёл с поста министра иностранных дел Германии

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально покинул свой пост. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Rhein Zeitung.

ЦБ готовит чистку в своих рядах

Центробанк проведет среди своих сотрудников проверку, по результатам которой примет решение об их профпригодности. Проверка коснется проверяющих банки, их кураторов и уполномоченных представителей регулятора, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Ведомости».

Дозвонившийся в эфир украинского ТВ рассказал о жизни в Крыму

В прямом эфире украинского телеканала NewsOne житель Харькова раскритиковал журналистов за необъективное освещение жизни людей в Крыму. Об этом сообщают Рамблер/новости.