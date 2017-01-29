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Трамп приедет на саммит G20 в июле
Президент США Дональд Трамп принял приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель приехать на саммит G20 в Гамбург, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Телефонный разговор канцлера и президента США состоялся в субботу.
"Президент Трамп принял приглашение канцлера приехать на саммит G20 в Гамбург в июле и выразил надежду на то, чтобы в скором времени поприветствовать канцлера в Вашингтоне", — говорится в заявлении Зайберта, поступившем в РИА Новости.
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