СМИ: власти Великобритании не поддерживают миграционную политику Трампа

В канцелярии премьер-министра Великобритании не согласны с подходом президента США Дональда Трампа к вопросу мигрантов. Об этом сообщает The Independent.

"Мы не согласны с таким подходом, и такие меры мы не будем принимать", - сообщили в канцелярии.

В настоящее время в Великобритании изучают новый указ Трампа об ужесточении миграционной политики США, "чтобы увидеть, что это значит и какие от этого могут быть правовые последствия для граждан" Соединенного королевства.

"Если в этом есть какое-либо влияние на граждан Великобритании, то очевидно, мы будем делать представления правительству США об этом", - отметили в канцелярии.