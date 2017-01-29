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СМИ: власти Великобритании не поддерживают миграционную политику Трампа
В канцелярии премьер-министра Великобритании не согласны с подходом президента США Дональда Трампа к вопросу мигрантов. Об этом сообщает The Independent.
"Мы не согласны с таким подходом, и такие меры мы не будем принимать", - сообщили в канцелярии.
В настоящее время в Великобритании изучают новый указ Трампа об ужесточении миграционной политики США, "чтобы увидеть, что это значит и какие от этого могут быть правовые последствия для граждан" Соединенного королевства.
"Если в этом есть какое-либо влияние на граждан Великобритании, то очевидно, мы будем делать представления правительству США об этом", - отметили в канцелярии.
Ранее ООН раскритиковала указ Трампа об ужесточении миграционной политики США.
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