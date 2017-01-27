Для Мары Багдасарян оставили сообщение на стене возле изолятора

На стене возле изолятора, где отбывает административный арест стритрейсерша Мара Багдасарян , неизвестные оставили послание для девушки, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

На стене черными и красными красками написано: «Мара, любим и ждем». Отмечается, что надпись видна из окна девушки.

В декабре прошлого года мировой суд за 12 дней рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях с ее стороны, в качестве наказания Багдасарян назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток. Кроме того, 12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ, которые были назначены ей по решению суда.