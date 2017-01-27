Сторонники выхода Калифорнии из США получили разрешение на сбор подписей

Движение Yes California, выступающее независимость американского штата Калифорнии, получило разрешение на сбор подписей в поддержку проведения референдума по изменению региональной конституции. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.

В настоящее время выход Калифорнии из состава Соединенных Штатов невозможен из-за двух постулатов регионального законодательства, один из которых называет территорию «неотъемлемой частью США», а другой утверждает американскую конституцию основным законом государства. Если референдум состоится и большинство проголосует против этих положений, активисты Yes California получат возможность инициировать голосование за Calexit (так называют отделение Калифорнии по аналогии с Brexit).

Издание подчеркивает, что в голосовании по Calexit должны принять участие не менее половины избирателей штата. Чтобы его положительный результат был признан, за провозглашение Калифорнии независимым государством должны высказаться не менее 55 процентов из них.

Вице-президент Yes California Маркус Руис Эванс (Marcus Ruiz Evans) уверен, что Калифорния, оставаясь частью США, проигрывает как в культурном, так и в финансовом плане. По его словам, штат мог бы существовать полностью автономно, и единственный вопрос — хочет ли этого местное население.

Ранее активисты движения передали предложение по референдуму в прокуратуру штата. Они надеются провести окончательное голосование в марте 2019 года.

Лозунги о выходе штата из состава США впервые зазвучали после победы Дональда Трампа на президентских выборах 8 ноября 2016 года.

В Калифорнии проживают почти 40 миллионов человек, это самый населенный штат США. Она также занимает первое место по объему ВВП.