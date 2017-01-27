Белый дом: строительство стены можно оплатить с помощью налога на импорт из Мексики
Главное сейчас
RT на русском

Белый дом: строительство стены можно оплатить с помощью налога на импорт из Мексики

Белый дом: стену можно оплатить с налога на импорт из Мексики
Фото:
Строительство стены на мексиканской границе можно оплатить путём введения налога в 20% на импорт из Мексики. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Как сообщает Bloomberg, Спайсер отметил, что таким образом Соединённые Штаты смогут собирать по $10 млрд в год и «без труда заплатить за стену».
Ранее американский сенатор назвал стоимость строительства стены на границе с Мексикой.
Еще 2 источника
Бизнес В мире Мексика
Администрация США
Шон Спайсер
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости