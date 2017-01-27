Белый дом: строительство стены можно оплатить с помощью налога на импорт из Мексики

Шон Спайсер. Строительство стены на мексиканской границе можно оплатить путём введения налога в 20% на импорт из Мексики. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома

Как сообщает Bloomberg, Спайсер отметил, что таким образом Соединённые Штаты смогут собирать по $10 млрд в год и «без труда заплатить за стену».

Ранее американский сенатор назвал стоимость строительства стены на границе с Мексикой.