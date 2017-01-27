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Палестина заявила о получении транша Обамы
Фото: Reuters
Палестина получила транш финансовой помощи, который перевела администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы. Об этом РИА Новости сообщил советник президента государства Хусам Зомлот.
Он подтвердил, что речь идет о сумме в 221 миллион долларов. «Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги», — сказал советник, уточнив, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне «несколько недель назад».
По словам Зомлота, в Рамалле также ожидают, что США останутся одним из крупнейших доноров палестинской экономики. «Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников», — подчеркнул он.
26 января The Times of Israel со ссылкой на свои источники в Рамалле сообщила, что Трамп заморозил транш Обамы. По информации газеты, Госдепартамент уведомил власти Палестины, что средства не будут переведены в ближайшее время. При этом отмечается, что в Вашингтоне займутся изучением целесообразности этой операции.
24 января стало известно, что Обама отдал распоряжение о переводе денег палестинцам вопреки воле республиканцев в Конгрессе. Уходящая администрация официально уведомила Конгресс о своем решении за несколько часов до инаугурации Трампа.
Данные средства предназначены для оказания гуманитарной помощи населению Западного берега реки Иордан и сектора Газа, а также поддержки реформ. Кроме того, часть денег должна пойти на подготовку к осуществлению «надлежащего политического управления и верховенства права в Палестинском государстве».
Команда Обамы также выделила четыре миллиона долларов на программы, связанные с изменением климата, и 1,25 миллиона организациям под эгидой ООН. Еще 1,05 миллиона долларов переданы представительству Госдепартамента в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по делам Южной и Центральной Азии.
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