Все высшее руководство Госдепа США подало в отставку

Как говорится в публикации, об отставках высокопоставленных чиновников департамента стало известно на фоне массовых увольнений в Госдепе в связи с расхождениями взглядов сотрудников с планами новой администрацией Белого дома относительно внешней политики государства. По словам руководителя аппарата ведомства Дэвида Уэйда, «это самый большой единовременный исход на коллективной памяти». Также чиновник отметил, что найти замену этим людям будет чрезвычайно сложно.

Как отмечается в материале, со своего поста также была уволена помощник госсекретаря США Виктория Нуланд , курировавшая вопросы на бывшем постсоветском пространстве, включая Россию и Украину. Ее пост займет бывший посол США в Армении Джон Хефферн.

Журналисты отмечают, что в экспертной среде опасаются, что на свободные позиции в госдепартаменте придут люди с критическими взглядами.