Министр обороны Украины уволил заснувшего на заседании генерала

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, который заснул на заседании комитета реформ военного ведомства . Об этом в четверг, 26 января, сообщила на своей странице в Facebook советник заминистра обороны Алина Фролова.

«Только что Полторак на заседании комитета реформ уволил генерала, который спал. С формулировкой "о каких реформах может идти речь, если генералы спят"», — написала она.

Имя и должность уволенного не сообщаются, передает издание «Апостроф».

Ранее в тот же день во Франции министра обороны Франции Жана-Ив Ле Дриана сфотографировали спящим во время теледебатов социалистов. Главу военного ведомства сморил сон в то время, пока в эфире вели дискуссию потенциальные кандидаты в президенты — бывшие премьер Мануэль Вальс и министр образования Бануа Амон, а также ведущая. Ле Дриан сидел в зрительном зале.