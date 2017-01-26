Главное сейчас
Главные события у вас в почте
FT: Запад "поставили в угол" на переговорах в Астане
В Астане во время переговоров по поводу урегулирования сирийского конфликта дипломаты западных стран были вынуждены ожидать результатов встречи в баре отеля Rixos. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание Financial Times.
«Мы тут как незваные гости на вечеринке… Мы вообще не в курсе того, что здесь происходит», - заявил один из дипломатов.
Как отмечается в публикации, «такова новая реальность современной ближневосточной дипломатии, где тон задает Россия». Переговоры с участием России, Турции и Ирана проходят в закрытом формате. Журналисты издания подчеркивают, что США остались в стороне от участия в переговорах в связи со сближением Москвы и Анкары. Как говорится в сообщении, на переговоры в Астану Вашингтон не стал присылать специального представителя, а за ходом дискуссии следил посол США в Казахстане. Один из представителей сирийской оппозиции заявил, как отмечается в публикации, что «США и Запад никогда не помогали нам (Сирии – Рамблер/новости) всерьез. И взгляните, где они сейчас – в буквальном смысле стоят в углу».
«Сейчас есть ощущение, что все идет по плану, что стороны, имеющие влияние в Сирии, всерьез пытаются достичь определенного результата», - заявил делегат от оппозиции Наср Харири.
В казахстанской столице Астане 23-24 января прошли переговоры между представителями властей Сирии и так называемой вооруженной оппозиции. Инициатором переговоров выступил президент России Владимир Путин. В ходе обсуждения Россия, Турция и Иран договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в стране. Режим перемирия был объявлен 30 декабря 2016 года. Договоренности не распространяются на террористические организации.
Оставить комментарий