FT: Запад «поставили в угол» на переговорах в Астане

В Астане во время переговоров по поводу урегулирования сирийского конфликта дипломаты западных стран были вынуждены ожидать результатов встречи в баре отеля Rixos. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание Financial Times

«Мы тут как незваные гости на вечеринке… Мы вообще не в курсе того, что здесь происходит», - заявил один из дипломатов.

Как отмечается в публикации, «такова новая реальность современной ближневосточной дипломатии, где тон задает Россия». Переговоры с участием России, Турции и Ирана проходят в закрытом формате. Журналисты издания подчеркивают, что США остались в стороне от участия в переговорах в связи со сближением Москвы и Анкары. Как говорится в сообщении, на переговоры в Астану Вашингтон не стал присылать специального представителя, а за ходом дискуссии следил посол США в Казахстане. Один из представителей сирийской оппозиции заявил, как отмечается в публикации, что «США и Запад никогда не помогали нам (Сирии – Рамблер/новости) всерьез. И взгляните, где они сейчас – в буквальном смысле стоят в углу».

«Сейчас есть ощущение, что все идет по плану, что стороны, имеющие влияние в Сирии, всерьез пытаются достичь определенного результата», - заявил делегат от оппозиции Наср Харири.