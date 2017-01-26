FT: на переговорах в Астане представителей Запада "поставили в угол"

На переговорах об урегулировании сирийского конфликта в Астане дипломаты из западных стран, привыкшие ощущать себя элитой, были вынуждены ждать исхода встречи в баре отеля вместе с журналистами. Такова новая реальность современной ближневосточной дипломатии, где тон задает Россия, пишет Financial Times.

Площадкой для дискуссий стал роскошный отель Rixos, где участники были окружены толпой операторов и репортеров. Однако реальная работа делалась в совершенно другом месте: на закрытых переговорах с участием России, Ирана и Турции. Именно сближение России и Турции сделало переговоры возможными и оставило США в стороне от участия в урегулировании сирийского конфликта, пишет Financial Times.

США не прислали в Астану специального представителя, и за ходом переговоров следил посол в Казахстане. Впрочем, за столом переговоров места для представителей западной дипломатической элиты не нашлось, и те вынуждены были коротать время в баре отеля вместе с журналистами. "Мы тут как незваные гости на вечеринке… Мы вообще не в курсе того, что здесь происходит", — рассказал Financial Times один из дипломатов.

Кое-кто из представителей оппозиции "с ухмылкой" смотрел на западных дипломатов, отмечает автор статьи. "Мне не жаль, что США и Запад утратили главную роль. Они никогда не помогали нам всерьез. И взгляните, где они сейчас — в буквальном смысле стоят в углу", — цитирует издание одного из представителей оппозиции.

Несмотря на скептицизм ряда представителей оппозиции в отношении России, повстанцы увидели в том, что переговоры возглавляет Москва, положительные стороны. "Проблема переговоров в Женеве была в том, что на них чувствовалась атмосфера безнадежности. Не было плана, не было ничего. Сейчас же есть ощущение, что все идет по плану, что стороны, имеющие влияние в Сирии, всерьез пытаются достичь определенного результата", — заявил Financial Times оппозиционный делегат Наср Харири.