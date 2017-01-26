Главные события четверга

Украина заявила о реинтеграции Крыма

Власти Украины готовят пакет документов по реинтеграции Крыма. Речь идет о схожем проекте, который в январе был утвержден правительством страны в отношении неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса — с таким заявлением выступил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш

Россия восстановила радиолокационное поле ПРО

В конце 2016 года российские войска воздушно-космической обороны завершили работы по развертыванию первой очереди единого радиолокационного поля системы раннего предупреждения о ракетном нападении, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».

Эксперт: ВКС РФ могут вытеснить из Сирии из-за идеи Трампа