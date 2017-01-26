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Главные события четверга
Украина заявила о реинтеграции Крыма
Власти Украины готовят пакет документов по реинтеграции Крыма. Речь идет о схожем проекте, который в январе был утвержден правительством страны в отношении неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса — с таким заявлением выступил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
Россия восстановила радиолокационное поле ПРО
В конце 2016 года российские войска воздушно-космической обороны завершили работы по развертыванию первой очереди единого радиолокационного поля системы раннего предупреждения о ракетном нападении, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».
Эксперт: ВКС РФ могут вытеснить из Сирии из-за идеи Трампа
В предложенных президентом США Дональдом Трампом безопасных зонах в Сирии могут незаконно запретить российскую авиацию, заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на НСН.
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Киев потребовал права голоса на переговорах Путина и Трампа
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила в интервью Reuters, что Киев должен иметь право голоса во всех переговорах между США и Россией, касающихся ситуации в Донбассе. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Сирийская оппозиция отвергла предложенный Россией проект конституции
Сирийская оппозиция отказалась принять проект конституции Сирии, предложенный Россией, напомнив Кремлю об ошибке Джоржда Буша-младшего в Ираке, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Bloomberg.
Украине предсказали второй дефолт по кредиту РФ
Профессор внешнеполитической кафедры РАНХиГС Александр Михайленко заявил «Ленте.ру», что Украина объявит дефолт по российскому кредиту в три миллиарда долларов. Об этом сообщают Рамблер/новости.
В центре Москвы произошла массовая драка
В ночь на четверг в центре Москвы произошла драка, в ходе которой пострадали пять человек, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
В Индии умер российский посол
В Нью-Дели на 68-м году жизни умер российский посол Александр Кадакин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Индии.
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