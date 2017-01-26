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В сети высмеяли пресс-секретаря Белого дома за странную запись в Twitter
Пользователи интернета в четверг высмеяли пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера за странную запись в Twitter.
Примерно в 8.40 утра (16.40 мск) на странице Спайсера в социальной сети появилась запись "n9y25ah7" без каких-либо пояснений. Через пять запись была удалена, но за это время пользователи успели оставить около ста комментариев и сделать более 60 ретвитов.
Blink once if you are safe. Tweet n9y25ah7 if you need help. pic.twitter.com/WBaPNG9An4— Juan Melli (@juanmelli) 26 января 2017 г.
"Это ядерные коды или что?" — спросил один из пользователей. "Пожалуйста, воздержитесь от публикации ядерных кодов", — попросил другой.
"Напишите "123", если (президент США Дональд) Трамп взял вас в заложники", — добавил еще один пользователь.
What is the @PressSec trying to tell us? Launch codes? Passwords? Secret messages to @POTUS and @PutinRF_Eng ? #n9y25ah7 #Aqenbpuu pic.twitter.com/DK3SNRp5cq— Aaron Shaddy (@Shaddy) 26 января 2017 г.
"Перевод: помогите!" — предположил другой.
Стоит отметить, что остальные немногочисленные записи Спайсера в качестве пресс-секретаря содержат вполне официальные заявления Белого дома.
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