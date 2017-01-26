Геращенко обиделся на российские СМИ за фото до похудения

«Все российские пропагандистские сайты обязательно используют мои фотографии, когда я весил на 45-50 килограммов больше. В обязательном порядке», - заявил он. Геращенко подчеркнул, что давно начал бороться с лишним весом. По словам депутата, никакой секретной диеты у него нет, и он просто стал меньше есть. «На спортзал, к сожалению, времени нет. Я стал меньше есть, изменил образ жизни», - сказал он.

Ранее украинские власти сообщили о подготовке покушения на Геращенко. Сам он рассказал, что преступление, которое якобы должны были совершить двое граждан Украины, предотвратила СБУ . Геращенко утверждал, что покушение готовилось человеком, воевавшим в Донбассе на стороне ЛНР.