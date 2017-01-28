Мексиканские губернаторы и мэры отправили Трампу фото с поднятыми кулаками

Главы мексиканских штатов и мэры городов в знак протеста против политики нового президента США Дональда Трампа сфотографировались с поднятыми вверх кулаками и отправила фотографию главе соседней страны.

Инициатором акции стал мэр Мехико Мигель Анхель Мансера, предложивший коллегами во время мероприятия ассоциации местных властей в столице страны встать с кресел, поднять руки, сжать кулаки и сфотографироваться.

"Поднимем кулак и пошлем это фото господину Трампу, чтобы он знал: сопротивление, сила, единство — здесь, со всеми теми, кто посылает это фото с посвящением от всех муниципальных властей Мексики", — сказал Мансера.

Во время своего выступления он также вспомнил о национальном гимне Мексики, немного переделав текст, сообщает Universal. "В каждом сыне, в каждом мексиканце есть солдат, и Трамп это должен знать", — заявил мэр Мехико.

Отношения давних партнеров США и Мексики обострились после прихода к власти Трампа, известного своей антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность он отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Трамп требует, чтобы Мехико оплатил ее постройку, но президент Мексики категорически отказался это делать. В итоге планировавшаяся на 31 января встреча двух президентов была отменена.