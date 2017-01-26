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Трамп: нелегалы, прибывшие в США с детьми, не должны опасаться депортации
Фото: © AP Photo/ Evan Vucci
Нелегальные мигранты, прибывшие в США детьми, не должны опасаться депортации, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"Те, кого привезли сюда (в США) детьми, не должны сильно беспокоиться", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.
В среду Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Документ предполагает, что из страны будут высланы нелегальные мигранты, совершившие преступления или подозреваемые в них. Речи о тех, кто прибыл в США незаконно до совершеннолетия, а также о детях мигрантов, не идет.
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