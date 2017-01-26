Конгресс США может весной выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой

Конгресс США рассмотрит законопроект о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой уже весной. Об этом в среду журналистам сообщил член Палаты представителей, республиканец от штата Нью-Йорк Крис Коллинс.

"Этой весной мы начнем рассматривать предложение о выделении дополнительных ассигнований на строительство стены", - сказал Коллинс после закрытой встречи со спикером нижней палаты Конгресса Полом Райаном и лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом . При этом Коллинс отметил, что конкретная сумма пока не обсуждалась, более того, сейчас неясно, где именно можно найти деньги на сооружение барьера в рамках федерального бюджета на 2017 финансовый год.

По словам самого Райана, изначально за стену будут платить США, но вклад затем сделает и Мексика. "В первую очередь, заплатим мы. Но есть много способов заставить Мексику поучаствовать в этом", - сказал он в среду в интервью телеканалу MSNBC.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее в этом месяце заявлял, что его страна рассчитывает иметь хорошие отношения с администрацией США после инаугурации Дональда Трампа, однако не станет платить за строительство пограничной стены.

Ранее Трамп отмечал, что высота барьера должна составить около 15 метров, а его стоимость - $10-12 млрд.