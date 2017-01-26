Член Конгресса рассказала о встрече с Асадом

«Когда появилась возможность встретиться с ним [Асадом], я это сделала, поскольку считаю, что важно: если мы заявляем, что нас действительно волнуют страдания сирийского народа, мы должны быть готовы встретиться с кем угодно, если это необходимо для достижения мира», — заявила Габбард.

Член Конгресса отметила, что, вне зависимости от отношения, Асад остается президентом Сирии. «Ради любого мирного соглашения, ради какой-либо возможности достижения мирного соглашения нужно вести с ним диалог», — подчеркнула она.

Габбард также рассказала, что сирийцы задавали ей вопрос, почему США и их союзники поддерживают «террористические группировки, которые уничтожают Сирию, такие как "Аль-Каида" (запрещена в РФ — прим. "Ленты.ру")». «Мне нечего было им ответить», — призналась политик.

Член Конгресса раскритиковала политику США в Сирии и отметила, что граждане Сирии в ходе встреч неоднократно говорили об отсутствии в стране умеренных повстанцев. «Пусть сирийский народ сам определяет свое будущее, а не Соединенные Штаты или какая-то другая страна», — заключила она.

В ноябре СМИ называли Габбард, представляющей в Конгрессе штат Гавайи, потенциальным кандидатом на пост госсекретаря, министра обороны или посла США в ООН . Этому предшествовала встреча 35-летнего политика с Дональдом Трампом, победившему на тот момент на выборах президента США.