Трамп намерен приостановить выдачу виз для семи мусульманских стран
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Трамп намерен приостановить выдачу виз для семи мусульманских стран

Трамп приостановит выдачу виз для семи мусульманских стран
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Избранный президент США намерен приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением, сообщает Associated Press со ссылкой на проект указа, который оказался в распоряжении агентства.
Отмечается, что в проекте упоминаются Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.
Приостановка выдачи виз планируется, по крайней мере, на один месяц.
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