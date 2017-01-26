Трамп намерен приостановить выдачу виз для семи мусульманских стран

Избранный президент США намерен приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением, сообщает Associated Press со ссылкой на проект указа, который оказался в распоряжении агентства.

Отмечается, что в проекте упоминаются Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.

Приостановка выдачи виз планируется, по крайней мере, на один месяц.