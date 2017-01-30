Трамп об указе: это не запрет на въезд в США для мусульман

Президент США Дональд Трамп настоял на том, что его указ о мигрантах - это не запрет для всех мусульман въезжать в США, а также обвинил СМИ в неверной интерпретации его решений. Об этом говорится в обращении американского президента, распространенном Белым домом, сообщает ABC News.

"Хочу пояснить, что это (указ о временном запрете на въезд в США для граждан семи стран. - "Газета.Ru") - не запрет [на въезд в США] для всех мусульман, как ошибочно сообщают СМИ. Дело не в религии - дело в терроризме и попытках сделать нашу страну безопаснее", - говорится в документе.

По его словам, после того, как пройдет 90 дней, США снова начнут выдавать визы гражданам всех государств. За это время, как отметил Трамп, власти успеют пересмотреть и внедрить новые политические меры, обеспечивающие безопасность в стране.

Ранее сообщалось, что прокуроры 16 штатов США раскритиковали указ Трампа о мигрантах.