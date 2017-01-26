У Белого дома проходят протесты против указов Трампа по иммиграции

Акция протеста с участием нескольких сотен человек против указов президента США Дональда Трампа по иммиграции и защите границ началась у Белого дома, передает агентство Sputnik.

Демонстрация началась в Вашингтоне около 16.00 по местному времени (00.00 мск), за полчаса собрав более 200 человек. Организатором акции выступает группа защитников прав мигрантов CASA.

"Трамп пытается посеять страх и панику в нашем сообществе и страдает недостатком сочувствия к тем, кто работает и делает вклад и добавляет разнообразия, которое является отличительным признаком нашей страны", — заявил глава организации Густаво Торрес

В среду президент США Дональд Трамп объявил, что министерство внутренней безопасности США немедленно начнет строительство стены на границе с Мексикой. Подготовительные мероприятия в рамках проекта по строительству стены должны быть завершены в течение 180 дней, следует из указа Трампа. Кроме того, Трамп намерен серьезным образом ужесточить миграционную политику страны.