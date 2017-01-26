СМИ узнали о намерении Трампа создать в Сирии безопасные зоны

Президент США Дональд Трамп намерен создать в Сирии безопасные зоны для мирного населения. Как передает в среду, 25 января, Reuters, об этом говорится в проекте его указа, который оказался в распоряжении информагентства.

В документе говорится, что госсекретарь вместе с министром обороны должны в течение 90 дней со дня издания указа разработать план по организации как в Сирии, так и в прилегающих государствах зон безопасности, в которых сирийские беженцы могут ждать оформления таких процедур, как репатриация или потенциальное переселение в третью страну.

По данным Associated Press, Трамп также собирается на 120 дней приостановить прием беженцев Соединенными Штатами. При этом предполагается ввести бессрочный запрет на въезд мигрантов из Сирии.

Ранее 25 января Дональд Трамп подписал указы, которые санкционируют строительство стены на границе США и Мексики, а также ужесточают политику в отношении иммигрантов. В частности, те из них, кто прибыл в Соединенные Штаты нелегально и нарушил американские законы, будут депортироваться с «билетом в один конец».

Возможность создания «безопасных (бесполетных) зон» в Сирии обсуждалась в администрации предшественника Трампа Барака Обамы , однако было решено, что это слишком сложно и может обернуться втягиванием США в конфликт внутри арабской республики.

В закончившемся в октябре 2016-го финансовом году, Вашингтон принял около 12,5 тысячи сирийских беженцев из Сирии, это на порядок меньше других стран, в том числе Турции и Евросоюза . Всего же в том году приют в США был предоставлен 85 тысячам беженцев, а в 2013-2015 годах этот показатель составлял до 70 тысяч человек ежегодно.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп обещал выслать из страны около 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США, и построить стену на границе с Мексикой, причем сделать это за ее счет.