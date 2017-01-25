Трамп: Мексика заплатит за стену на границе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конечном итоге за строительство стены на границе США и Мексики заплатит Мексика. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.

По его словам, строительство начнется "в относительно короткие сроки", а Мексика заплатит за стену со стопроцентной вероятностью. При этом вначале создание стены будет финансироваться за счет американских налогоплательщиков.

"Я говорю вам, что платеж [от Мексики] будет. Неким путем, возможно сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже", - сказал Трамп.

Президент США уточнил, что строительство начнется в течение месяцев, а детальное планирование - "начинается немедленно".