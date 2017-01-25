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Трамп: Мексика заплатит за стену на границе
Президент США Дональд Трамп заявил, что в конечном итоге за строительство стены на границе США и Мексики заплатит Мексика. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC.
По его словам, строительство начнется "в относительно короткие сроки", а Мексика заплатит за стену со стопроцентной вероятностью. При этом вначале создание стены будет финансироваться за счет американских налогоплательщиков.
"Я говорю вам, что платеж [от Мексики] будет. Неким путем, возможно сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже", - сказал Трамп.
Президент США уточнил, что строительство начнется в течение месяцев, а детальное планирование - "начинается немедленно".
Ранее президент Мексики Энрике Пенья Ньето вновь отказался платить за "стену Трампа" на границе с США.
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