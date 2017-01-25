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Хиллари Клинтон: "I`ll be back"
Хиллари Клинтон планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Бороться за кресло президента представитель Демократической партии намерена уже сейчас с помощью телевизионного шоу. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Daily Mail.
Издание в своем сообщении ссылается на источник, приближенный к бывшему госсекретарю США. Как говорится в публикации, Клинтон планирует сама вести либеральную передачу.
В 2020 году Хиллари Клинтон исполнится 73 года. По словам источника издания, политик «открыта к предложениям».
В материале отмечается, что на одной из вечеринок Клинтон подняла тост с фразой «Я еще вернусь!».
8 ноября 2016 года состоялись выборы президента США, на которых победу одержал представитель Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп. За него отдали свои голоса 304 выборщика, тогда как Хиллари Клинтон получила лишь 227 голосов. Однако по числу голосов избирателей Клинтон опередила Трампа почти на 3 миллиона голосов. Дональд Трамп вступил в должность главы США 20 января 2017 года.
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