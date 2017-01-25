Хиллари Клинтон: «I`ll be back»

Издание в своем сообщении ссылается на источник, приближенный к бывшему госсекретарю США. Как говорится в публикации, Клинтон планирует сама вести либеральную передачу.

В 2020 году Хиллари Клинтон исполнится 73 года. По словам источника издания, политик «открыта к предложениям».

В материале отмечается, что на одной из вечеринок Клинтон подняла тост с фразой «Я еще вернусь!».