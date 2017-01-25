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Порошенко назвал целью Путина разъединение ЕС
Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Helsingin Sanomat, что целью российского президента Владимира Путина является разъединение Евросоюза.
«Россия принимает меры для ослабления ЕС. Путин хочет подорвать доверие, разъединить ЕС, и оказывать влияние на отдельные государства», — заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко во время официального визита в Финляндию проигнорировал вопросы российских журналистов.
Отмечается, что в ходе посещения Порошенко финского парламента журналисты одного из российских телеканалов подошли к нему с просьбой ответить на вопросы. Однако украинский президент вместо ответа принялся говорить о необходимости «освободить территорию» его страны и «перестать убивать украинцев».
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