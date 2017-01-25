Близ Пальмиры сбит российский беспилотник

Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» сбили неподалеку от сирийской Пальмиры российский беспилотный аппарат «Гранат-4». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на паблик War News Today в социальной сети «ВКонтакте»

Как отмечается в публикации, инцидент произошел 24 января. Беспилотник «Гранат-4» был разработан для ведения фоторазведки на местности. На аппарате установлен фотоаппарат и модуль разведки. На этой неделе это уже второй случай, когда в арабской республике сбивают российский беспилотный летательный аппарат. В провинции Хама ранее оппозиционной группировкой «Джейш-аль-Изза» был подбит аппарат «Орлан-10».