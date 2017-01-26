В Крыму посчитали украинскую телевышку «бессмысленной пропагандой»

Установленная на границе с Крымом украинская телевышка – это «бессмысленная пропаганда», которая не будет иметь никакого эффекта среди населения полуострова. С таким заявлением выступил член крымского правительства Заур Смирнов . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Мы знаем о строящейся вышке на границе с Крымом, но даже если ее и запустят, никакого эффекта среди крымчан, в плане изменения их настроений или симпатий, чего так добиваются киевские власти, не будет. Все это дешевая и бессмысленная пропаганда и затея», — заявил Смирнов.

Кроме того, Смирнов посоветовал киевским властям эффективнее тратить бюджетные средства, направляя их на социальные пособия для местного населения, а не на «эфемерные пропагандистские проекты».

По словам Смирнова, технически организовать вещание украинских теле- и радиоканалов на территории всего Крыма просто невозможно из-за географии полуострова.

Он также заметил, что на настоящий момент жители Крыма могут свободно смотреть через интернет любые украинские телеканалы, однако они не пользуются спросом.