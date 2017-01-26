В Крыму назвали построенную Украиной телевышку пропагандой

Украинская телевышка на границе с Крымом — бессмысленная пропаганда, которая не будет иметь никакого эффекта среди населения, заявил РИА Новости член крымского правительства Заур Смирнов

Ранее член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил, что в приграничном с крымским регионом селе Чонгар Херсонской области завершено строительство 150-метровой вышки. С ее помощью планируется начать радиовещание на Крым уже в феврале, при этом, следующим этапом станет организация цифрового телевещания.

"Мы знаем о строящейся вышке на границе с Крымом, но даже если ее и запустят, никакого эффекта среди крымчан, в плане изменения их настроений или симпатий, чего так добиваются киевские власти, не будет. Все это дешевая и бессмысленная пропаганда и затея", — сказал Смирнов.

Он посоветовал украинской власти более рационально относиться к бюджетным средствам, которые стоит направлять не на эфемерные пропагандистские проекты, а на социальные пособия для местного населения.

Смирнов подчеркнул, что география крымского полуострова такова, что даже при всем желании организовать вещание украинских теле- и радиоканалов на всей территории республики невозможно.

"Крымчане сейчас через спутники или интернет могут в свободном доступе смотреть украинские телеканалы, которые не пользуются на полуострове спросом", — подчеркнул собеседник агентства.